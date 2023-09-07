В Севастополе перекроют улицу Адмирала Октябрьского до 11 сентября

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Движение на участке улицы Адмирала Октябрьского в Севастополе будет перекрыто до понедельника, 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Ограничения будут действовать на участке от площади Восставших до улицы Керченской. Дорогу перекроют с 18.00 8 сентября. Проезд будет закрыт для любых видов транспорта. Такое решение приняли для того, чтобы провести аварийно-восстановительные работы на подпорной стене. По этому участку улицы Адмирала Октябрьского не будут ходить троллейбусы №1, №5, №10 и №10К, а также автобусы №2, №4, №10А, №16, №22, №30, №31, №77, №83, №84, №95, №105, №109 и №112.

– Также на этот промежуток времени будут отменены автобусные маршруты №107, 110, 195, – говорится в сообщении.