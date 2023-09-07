В Крыму ищут «печального» мальчика в возрасте 5-7 лет

В Крыму подыскивают актеров на роль в полнометражном фильме. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму ищут актеров для съемок в полнометражном фильме. На этот раз кастинг проводится среди детей. На роль «печального» ребенка нужен худощавый мальчик 5-7 лет с грустными глазами и темными волосами, сообщили организаторы.

- Ждём короткую видео-визитку. Нужно сказать имя, фамилию, сколько ему лет, где он живёт, - сообщили организаторы кастинга у себя в соцсети.

Подробности проекта пока не разглашаются, однако съемки начнутся уже в октябре и будут проходить в Крыму.

Напомним, Крымский полуостров всегда был своеобразной мекккой для киношников. Здесь снималось немало фильмов. Однако этим летом единственный, кто снимал и продолжает съемки в Крыму, стал продюсерский центр Сергея Жигунова. Он работает над подростковым сериалом «Три друга, клад и матрос Кошка».

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