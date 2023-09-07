В Крыму 300 гектар засеют семенниками сахарной свеклы

Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

В Крыму более 300 гектар земли планируют засеять семенниками сахарной свеклы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

– Наши аграрии уже посеяли около сотни гектаров, – рассказал он.

Руководитель Минсельхоза подчеркнул, что в Крыму продолжают работать над импортозамещением и обеспечением продовольственной безопасности, несмотря на сложности с водообеспечением. Глава ведомства добавил, что всего семенниками собираются засеять более 300 гектаров земли.

– Уборка урожая семян уже закончилась. Собрано больше 800 тонн. Сейчас идет очистка и калибровка семенного материала, – заключил Савчук.