В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 8 сентября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В пятницу, 8 сентября, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, уничтожением опасных предметов займутся специальные службы. Эту работу проведут в четырех населенных пунктах, расположенных в трех муниципалитетах. Так, с 11.00 до 13.00 уничтожать опасные предметы будут в Старом Крыму. С 10.00 до 18.00 эту работу проведут в селах Октябрьское и Ячменное Ленинского района, а также в феодосийском пгт Приморский.

– Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, – призвал Крючков.