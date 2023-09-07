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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 16:43

В Крыму пьяного водителя заставили работать и лишили авто

В Крыму у пьяного водителя конфисковали Daewoo
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму пьяного водителя заставили работать и лишили авто

В Крыму пьяного водителя заставили работать и лишили авто

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Судаке жителя Крыма признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Пьяный мужчина ехал за рулем Daewoo Tico по улице Ленина в Судаке. Там нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС. Ранее крымчанина уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. На этот раз было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 180 часов обязательных работ и на 2,5 года лишил прав.

– Принадлежащий злоумышленнику автомобиль Daewoo Tico конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, – отметили в прокуратуре.