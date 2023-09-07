В Симферополе открыли первый в Крыму IT-куб

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В четверг, 7 сентября, в Симферополе открыли первое в Крыму высокотехнологичное пространство IT-куб. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

IT-куб открыли на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников». На базе Центра организуют дополнительное образование технического направления для 300 учеников в возрасте от 6 до 18 лет. Школьники будут учиться по шести программам, связанным с программированием.

– В дальнейшем будем стремиться, чтобы подобные объекты появлялись на территории города и охватывали с каждым годом все больше детей, – отметил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев..

За счет муниципального бюджета в IT-кубе сделают ремонт и купят мебель. На эти цели потратят более 15 млн рублей. На оборудование выделили свыше 20 млн рублей.