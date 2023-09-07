Аксенов вручил награды крымским финансистам

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил специалистов финансовой сферы республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что от успешной работы финансовых институтов зависит благосостояние страны и ее жителей. Глава Крыма отметил высокий профессионализм и внимательность специалистов региона.

– В преддверии профессионального праздника вручил крымским финансистам заслуженные награды, – написал Аксенов.

Глава республики поблагодарил специалистов финансовой сферы за помощь новым регионам в налаживании работы финансовой системы в соответствии с российским законодательством, а также за постоянную поддержку участников специальной военной операции.