Аксенов вручил награды крымским финансистам

Фото: пресс-служба главы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов наградил специалистов финансовой сферы республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что от успешной работы финансовых институтов зависит благосостояние страны и ее жителей. Глава Крыма отметил высокий профессионализм и внимательность специалистов региона.
– В преддверии профессионального праздника вручил крымским финансистам заслуженные награды, – написал Аксенов.
Глава республики поблагодарил специалистов финансовой сферы за помощь новым регионам в налаживании работы финансовой системы в соответствии с российским законодательством, а также за постоянную поддержку участников специальной военной операции.