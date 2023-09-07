Пьяный севастополец насмерть сбил женщину на тротуаре: его могут посадить на 12 лет

Насмерть сбивший 65-летнюю женщину пьяный севастополец пойдет под суд Фото: Мария ЛЕНЦ

В Севастополе 36-летнего местного жителя обвиняют в том, что он насмерть сбил 65-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Трагедия произошла в июне. Пьяный мужчина ехал за рулем Kia Rio по дороге на улице Косарева. В районе дома №13 по улице Шевченко иномарка врезалась в другую машину. От удара Kia выехал на тротуар. Там легковушка сбила 65-летнюю женщину.

– В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в медицинском учреждении, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.