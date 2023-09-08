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НовостиОбщество8 сентября 2023 5:35

В Севастополе временно перекроют спуск на Адмирала Октябрьского

Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами на подпорной стене
Дмитрий Коренев
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Севастополе временно перекроют участок улицы Адмирала Октябрьского, это связано с аварийно-восстановительными работами на подпорной стене. Об этом сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

С 18:00 8 сентября до 10:00 11 сентября, согласно приказу Департамента транспорта, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Адмирала Октябрьского на участке от пл. Восставших до ул. Керченской, – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок. С изменениями в работе общественного транспорта можно ознакомиться на сайте правительства Севастополя.

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