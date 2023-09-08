В Крыму началось голосование на дополнительных выборах в Госдуму

Фото: избирательная комиссия Республики Крым, vk.com

В Крыму стартовал первый день голосования на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19.

– В 8 часов утра все избирательные участки, задействованные в выборах, были своевременно открыты, комиссии приступили к работе, – сообщили в Избирательной комиссии Республики Крым.

Фото: избирательная комиссия Республики Крым, vk.com

Фото: избирательная комиссия Республики Крым, vk.com

Голосование будет проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. К Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19 относятся 13 муниципальных образований республики:

- Центральный район городского округа Симферополь;

- городские округа Алушта, Судак, Феодосия, Ялта;

- Бахчисарайский и Белогорский районы;

- шесть сельских поселений Симферопольского района (Добровское, Кольчугинское, Новоселовское, Перовское, Пожарское, Чистенское).

Более 13 тысяч крымчан заявились на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое проводится в республике впервые. Проголосовать с помощью ДЭГ можно будет в любое время с 08:00 8 сентября до 22:00 10 сентября. Более 1,5 тыс. человек проголосуют за пределами своего избирательного округа с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

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