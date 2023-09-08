В Симферополе завершается строительство дома для сирот

Подрядчик завершает строительство дома для сирот. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе подрядчик завершает строительство дома для сирот, на на сегодняшний день выполнены отделочные работы в третьей секции дома. Об этом сообщил начальник департамента капитального строительства администрации города Антон Давиденко, его слова приводятся на сайте мэрии.

– В настоящее время практически фасад готов к завершению. Во всех трех секциях дома проложены коммуникации. Кроме того, в целях безопасности укреплены подпорные стены, – рассказал Давиденко.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Практически завершена укладка асфальта и тротуарной плитки на придомовой территории. В ближайших планах завершение чистовой отделки во второй и третьей секциях. Отмечается, что дом строился с учетом потребностей маломобильных граждан, предусмотрены пандусы.

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