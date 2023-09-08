В Крыму гостиницу «Украина» переименовали в «Симферополь Гранд-Отель»

Фото: vk.com/simfgrandhotel

Расположенную в центре крымской столице гостиницу «Украина» переименовали в «Симферополь Гранд-Отель». Об этом сообщается на странице средства размещения в социальной сети «ВКонтакте».

– В нашей гостинице произошел ребрендинг. Теперь наше название – «Симферополь Гранд-Отель», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на сайте трехзвездочной гостиницы пока сохранилось старое название. Здание было построено в 1958 году по проекту архитектора Бориса Кондрацкого. Гостиница оформлена в классическом стиле. В общей сложности там располагается 84 номера.