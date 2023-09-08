Илон Маск рассказал об отказе включить Starlink для ВСУ у берегов Крыма

Маск заявил об отказе активировать Starlink для атаки ВСУ на Черноморский флот Фото: Анастасия ЖУКОВА

SpaceX не отключала работу сервиса спутниковой связи Starlink в районе Крыма в прошлом году, потому что система в данном районе и не была включена. Об этом заявил глава компании SpaceX, американский миллиардер Илон Маск.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в прошлом году Илон Маск выключил Starlink в районе Крыма, чтобы избежать атаки ВСУ на Черноморский флот РФ.

– Регионы работы Starlink, о которых идет речь, не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала, – написал Маск в своем X (бывш. Twitter).

При этом бизнесмен подтвердил, что ему действительно поступил экстренный запрос от «правительства» об активации Starlink на всем пути следования до Севастополя. Маск ответил отказом из-за опасений, что ВСУ «потопят большую часть российского флота, стоящего на якоре». В этом случае SpaceX стала бы «явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта», подчеркнул миллиардер.

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