Роспотребнадзор: в Крыму нет групповых очагов ротавируса

Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воды в Черном море у берегов Крыма с периодичностью раз в неделю Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму не выявлено групповых очагов ротавирусной инфекции, купание в море безопасно. Об этом «Крымской газете» рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

– В республике не зарегистрировано групповых очагов ротавирусной инфекции, – сказала Пеньковская.

Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воды в Черном море у берегов Крыма с периодичностью раз в неделю, на сегодняшний день отклонений от нормы не выявлено.

Напомним, накануне в Сочи умерла впавшая в кому из-за ротавируса 7-летняя екатеринбурженка. Ребенок искупался в Черном море и заболел. Девочка провела в коме больше недели.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50