Фестиваль здорового образа жизни «Энергия Юга» стартует в Симферополе и Севастополе

В трех южных городах России - Симферополе, Севастополе и Краснодаре - стартует ежегодный Фестиваль здоровья «Энергия Юга». Он начнется 9 сентября 2023 года и продлится 21 день - именно за такой срок формируются полезные привычки.

Тысячи участников из разных городов нашей страны смогут принять участие в совершенно бесплатных ежедневных спортивных тренировках, творческих занятиях и литературных чтениях, также посетить мастер-классы по экологии и лекции о здоровом образе жизни и правильном питании.

Первый день фестиваля участники запомнят занятиями по классической йоге, бадминтону, настольному теннису, стритболу и мини-футболу. Кроме того, можно будет пойти на растяжку или танцевальный мастер класс по зумбе. В числе занятий и уроки по финансовой грамотности. Отмечается, что с утра обычно проходят спортивные мероприятия, а днем - образовательные лекции и мастер-классы. Участники также смогут попробовать себя в роли фотографа на мастер-классе по фотографии или в роли художника на мастер-классе по рисованию.

Как подчеркнул вице-президент - директор департамента розничного бизнеса одного из крупнейших крымских банков Александр Козинкин, организаторы с нетерпением ждут участников в 2023 году и желают провести время не только с удовольствием, но и пользой.

- Полезные и здоровые привычки обеспечивают высокое качество жизни, и нам приятно, что фестиваль становится инструментом, который помогает узнать и попробовать что-то новое, - отметил Александр Козинкин.