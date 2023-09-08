В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 346 авто Фото: REUTERS

По состоянию на 13.00 8 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 346 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 346 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом ситуация со стороны Краснодарского края иная. Со стороны Тамани очередей нет. В 12.00 в очереди со стороны Керчи стояли 215 машин. С Кубани же проезд был свободен. Утром и весь четверг, 7 сентября, очередей перед Крымским мостом не было с обеих сторон.