Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 10:19

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 346 авто

Проезд со стороны Кубани свободен
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 346 авто

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 346 авто

Фото: REUTERS

По состоянию на 13.00 8 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 346 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 346 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом ситуация со стороны Краснодарского края иная. Со стороны Тамани очередей нет. В 12.00 в очереди со стороны Керчи стояли 215 машин. С Кубани же проезд был свободен. Утром и весь четверг, 7 сентября, очередей перед Крымским мостом не было с обеих сторон.