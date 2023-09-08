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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:25

В Крыму за полгода ввели в эксплуатацию более 700 тыс. «квадратов» жилья

На 43,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Дмитрий Коренев
Всего в республике в январе-июле введено в эксплуатацию 7997 новых квартир

Всего в республике в январе-июле введено в эксплуатацию 7997 новых квартир

В январе-июле 2023 года крымские застройщики ввели в эксплуатацию 738,9 тыс. квадратных метров жилья, это на 43,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Крымстат.

– В январе-июле 2023 г. введено в эксплуатацию 738,9 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Объем принятого в эксплуатацию жилья за январь-июль 2023 года составил 143,5% от показателя соответствующего периода 2022 года, – говорится в пресс-релизе статистического ведомства.

За полгода крымчане построили 4120 индивидуальных жилых домов общей площадью 547,5 квадратных метров.

Всего в республике в январе-июле введено в эксплуатацию 7997 новых квартир.

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