В Крыму 4-летнюю девочку ударило током: администрации села внесли представление

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В адрес администрации Первомайского сельского поселения Кировского района Крыма внесли представление после того, как четырехлетняя девочка получила удар электрическим током и попала в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в селе Первомайское. Ребенок находился в подъезде дома по улице Пролетарской. Девочка соприкоснулась с открытым электрощитом. Она дотронулась рукой до провода, который находился под напряжением. В результате пострадавшая получила ожог кисти и попала в больницу. Было возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура провела проверку по факту инцидента. Выяснилось, что договор на содержание и ремонт общего имущества дома не заключен. Местные власти не проводили конкурс по отбору управляющей организации.

– В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес администрации Первомайского сельского поселения внесено представление, – сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что контролируют рассмотрение акта.