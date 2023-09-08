В Симферополе чиновников заставили ловить собак

Администрацию Симферополя обязали ловить бродячих собак Фото: Татьяна Коркина

В Симферополе по требованию прокуратуры организована работа по отлову бесхозяйных собак. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В сети появилась информация о том, что в районе улицы Набережной имени 60-летия СССР на девушку напали бродячие собаки. Прокуратура проверила эти данные. Выяснилось, что в 2023 году администрация в рамках муниципального контракта не направляла заявку на отлов животных в Крымскую региональную общественную организацию любителей животных «Верный друг». Властям Симферополя внесли представление. В прокуратуре отметили, что акт удовлетворен.

– В настоящее время администрацией города работа по своевременному отлову животных налажена, заявки своевременно направляются в уполномоченную организацию, – сообщили в надзорном ведомстве.