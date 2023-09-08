В Симферополе столкнулись три автомобиля: три человека в больнице

Массовое ДТП случилось около 00:05 на улице Киевской, в районе дома №6. Фото: МВД России по Республике КРым

В ночь на 8 сентября в Симферополе произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось около 00:05 на улице Киевской, в районе дома №6. По предварительным данным, водитель Volkswagen Touareg, мужчина 1987 года рождения, двигаясь в направлении ул. Беспалова, вылетел на встречную полосу и столкнулся сначала с Daewoo Nexia под управлением мужчины 1992 года рождения, а затем с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял мужчина 1962 года рождения.

Фото: МВД России по Республике КРым

Фото: МВД России по Республике КРым

Фото: МВД России по Республике КРым

Фото: МВД России по Республике КРым

Фото: МВД России по Республике КРым

– В результате дорожно-транспортного происшествия трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в больницу, – сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

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