Пробка перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 500 машин

В очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств, ожидание более двух часов Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 15:00 8 сентября в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 500 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

– Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Ожидание более двух часов, – говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 в пробке со стороны Керчи стояло 395 автомобилей. В первой половине дня 8 сентября и весь четверг, 7 сентября проезд по мосту был свободен с обеих сторон.

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