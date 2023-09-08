Антикоррупционный комитет и Служба финнадзора проверяют деятельность «Крымэнерго»

Фото: пресс-служба главы Крыма

Комитет по противодействию коррупции и Служба финансового надзора Крыма проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымэнерго». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Ситуацию держу на личном контроле, – подчеркнул руководитель региона.

Аксенов встретился с врио гендиректора «Крымэнерго» Вячеславом Гайдуком. Они наметили план по организации деятельности предприятия.

– «Крымэнерго» должно стать образцовым предприятием с прозрачной финансовой отчетностью и достойной оплатой труда его сотрудников, – подчеркнул глава региона.

Аксенов подчеркнул, что необходимо создать комфортные условия и для абонентов. Глава Крыма пояснил, что на сайте компании нужно сделать раздел для электронных обращений граждан. Кроме того, должна быть возможность обратиться в «Крымэнерго» через социальные сети.

– При этом прошу крымчан сообщать о неправомерных действиях сотрудников «Крымэнерго» на мои личные страницы в соцсетях, – отметил Аксенов.

По его словам, особое внимание нужно уделить соблюдению сроков и качеству работ по техприсоединениям к электросетям.

Напомним, Вячеслав Гайдук возглавил государственное унитарное предприятие «Крымэнерго». Предыдущий руководитель Андрей Михайлович Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что смена руководства никак не отразится на условиях работы сотрудников и обещал взять обстановку на предприятии под личный контроль.

«Крымэнерго» – крупнейшая энергетическая компания Крыма, которая обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 29 тыс. юрлиц, обслуживает 33,1 тыс. километров линий электропередач и более 10 тыс. подстанций.