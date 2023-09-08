В Симферополе пройдут ярмарки 9 и 10 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, в Симферополе состоятся сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в субботу ярмарки пройдут на улице Аэрофлотской, 16, на Энергетиков, 2 в поселке Грэсовский, на Героев Сталинграда, 8, а также на Залесской, 97. На следующий день торговлю организуют на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавской, 119.

В администрации заверили, что на ярмарках будет представлен широкий ассортимент качественной крымской продукции, а цены на нее будут на 15-20% ниже рыночных.