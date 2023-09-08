Симферопольцы могут пройти иммунизацию от гриппа в торговом центре

Прививочный кабинет работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Фото: Минздрав Крыма

В симферопольском торгово-развлекательном комплексе «Меганом» открылся мобильный пункт вакцинации против гриппа. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Крыма.

– Жители и гости Симферополя могут пройти иммунизацию против гриппа, в том числе в мобильном прививочном пункте, расположенном по адресу: ТРК «Меганом», г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8, – говорится в сообщении.

Прививочный кабинет находится на втором этаже напротив ледового катка и работает ежедневно. Поставить здесь прививку можно с 10:00 до 18:00. Для прохождения вакцинации необходим документ, удостоверяющий личность.

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