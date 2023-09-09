Погода на 9 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

На Крымском полуострове хозяйничают холодные полярные воздушные массы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Из-за полярных воздушных масс, поступающих на полуостров с севера, в выходные будет прохладно, но сухо, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северный ветер 7-12 м/с., тепло 24…26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24 …+25°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +25…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.
В Саках +25…+26°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +23…+24°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +24…+25°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +23…+24°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +23…+26°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +24…+25°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +24…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +22…25°, в Азовском до +24°.
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