Погода на 9 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

На Крымском полуострове хозяйничают холодные полярные воздушные массы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Из-за полярных воздушных масс, поступающих на полуостров с севера, в выходные будет прохладно, но сухо, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северный ветер 7-12 м/с., тепло 24…26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24 …+25°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +25…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Саках +25…+26°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +23…+24°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24…+25°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+24°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +23…+26°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +24…+25°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +24…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +22…25°, в Азовском до +24°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50