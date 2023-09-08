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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 15:06

Грозит до 10 лет: в Крыму женщина попалась на мошенничестве на 3 млн рублей

В Крыму сибирячку подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму сибирячку подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей

В Крыму сибирячку подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Черноморском районе 44-летнюю уроженку Кемеровской области подозревают в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратились несколько жителей. Крымчане сообщили, что стали жертвой мошенничества. Правоохранители задержали подозреваемую. Ей оказалась уроженка Кузбасса. Сибирячка украла деньги под предлогом продажи земли и оказания содействия в покупке автомобиля. Потерпевшими стали жители Евпатории, Ленинского и Черноморского районов. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела. Согласно законодательству, фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские выясняют, совершала ли сибирячка другие преступления. Кроме того, силовики ищут подельников подозреваемой.