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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 15:46

Организовали притон и торговали наркотиками: в Крыму семейной паре дали 26 лет тюрьмы

В Крыму семейная пара получила 26 колонии за наркоторговлю
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму семейная пара получила 26 колонии за наркоторговлю

В Крыму семейная пара получила 26 колонии за наркоторговлю

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировском районе Крыма семейную пару признали виновной в содержании притона и сбыте каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Осужденные – жители села Журавки. С февраля они начали предоставлять свое жилье знакомым для того, чтобы те употребляли наркотики.

– Предоставление наркозависимым лицам помещения оплачивалось ими путем передачи осужденным спиртосодержащей жидкости для употребления, – отметили в прокуратуре.

Зимой 2023 года крымчане обнаружили рядом со своим домом кусты конопли. После этого семейная пара начала торговать канабисом. Злоумышленников задержали. Суд признал их виновными. 42-летнего мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет колонию строгого режима. 30-летней женщине назначили 12 лет колонии общего режима.

– Приговор суда не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.