Подготовка к отопительному сезону в Крыму завершится к 1 октября Фото: Вера Зенина

Подготовку к отопительному сезону в Крыму планируют завершить к 1 октября. Об этом «Крымской газете» сообщил генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»Эдуард Селиванов.

По его словам, загрузка котельных составляет 45-50%. В настоящее время «Крымтеплокоммунэнерго» обеспечивает теплом 4 352 многоэтажки, 180 школ, 151 детский сад и 99 больниц. Селиванов отметил, что подготовка Крыма к зиме идет по плану. Эта работа началась сразу после того, как завершился прошлый отопительный сезон.

– У нас много проблем, но уверен, что до 1 октября мы будем готовы, – заверил гендиректор.

Руководитель «Крымтеплокоммунэнерго» отметил, что сейчас продолжаются работы по восстановлению рециркуляции горячего водоснабжения. Эта работа проведена более чем в 30 многоэтажках.