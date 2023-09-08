В Бахчисарае восстановят памятник участникам Крымской войны

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

В Бахчисарае планируют восстановить памятник участникам Крымской войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Руководитель крымского парламента рассказал, что почтил память наших солдат, захороненных на территории Военно-исторического мемориала «Поле Альминского сражения».

– В сентябре 1854 года здесь произошло одно из наиболее масштабных сражений за весь период Крымской войны, – отметил глава законодательной власти республики.

В этой битве участвовали около 100 тысяч человек. Константинов отметил, что особую отвагу и героизм в Альминской битве проявили солдаты и офицеры Владимирского пехотного полка. В 1902 году воинам этого подразделения открыли памятник. Однако до наших дней этот монумент не сохранился. При этом председатель Госсовета подчеркнул, что возможности воссоздать скульптуру есть.

– Мы займемся этим вопросом, и к следующей осени за благотворительные средства памятнику будет возвращён его первоначальный, исторический облик, – написал Константинов.