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НовостиОбщество8 сентября 2023 17:48

В Крыму уничтожили 109 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Их нашли в Ленинском районе и Феодосии
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В пятницу, 8 сентября, в Ленинском районе Крыма и Феодосии уничтожили 109 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в феодосийском пгт Приморский нашли 15 артиллерийских снарядов, 25 минометных и пять противотанковых мин, а также 27 гранат. В селе Октябрьское Ленинского района обнаружили артиллерийский снаряд и минометную мину. В селе Ячменное того же муниципалитета нашли два артиллерийских снаряда и 33 гранаты. Все эти опасные предметы увезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли пять человек и две единицы техники.