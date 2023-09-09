Муфтий Крыма проголосовал на дополнительных выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба ДУМК

В пятницу, 8 сентября, муфтий мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев проголосовал на дополнительных выборах депутата Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМК

– В важный политический процесс для страны каждый должен проявить личную гражданскую позицию и реализовать свое право выбора, – сказал Хаджи Эмирали Аблаев.

По его словам, выборы были важны и необходимы во все времена.

Дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу № 19 будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно будет очно и дистанционно.