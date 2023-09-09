Эксперт: жилье в Крыму подорожает на 40% после возобновления авиасообщения
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Когда в Крыму возобновится авиасообщение, цены на недвижимость на полуострове увеличатся на 30-40%. Такое мнение высказал руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков.
По его словам, сейчас крымский рынок недвижимости «находится на дне». Такое положение дел эксперт связал по большей части с логистическими сложностями,.
– После возобновление авиаперелетов в Крым цены на недвижимость в Крыму возрастут на 30-40%, – сказал Рачков в эфире радио «Спутник в Крыму».
Желающим купить квартиру глава агентства посоветовал сделать это сейчас. По его мнению, дожидаться изменения ситуации лучше не стоит.