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НовостиОбщество9 сентября 2023 9:00

Аксенов поблагодарил москвичей за вклад в развитие Крыма

В столице нашей страны отмечается День города
Алексей ЕЛАГИН
Аксенов поблагодарил москвичей за вклад в развитие Крыма

Аксенов поблагодарил москвичей за вклад в развитие Крыма

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил москвичей за вклад в развитие республики. Об этом руководитель региона написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Аксенов поздравил москвичей с Днем города. Глава Крыма назвал столицу политическим и экономическим, духовным и культурным центром России. Он добавил, что Москва развивается и является примером для других городов. Глава Крыма также отметил вклад столичных властей в развитие республики.

– За счет средств правительства Москвы в Крыму реализовано множество проектов в сфере благоустройства. От имени крымчан благодарю москвичей и лично Сергея Семеновича Собянина за вклад в развитие нашего региона, – написал Аксенов.