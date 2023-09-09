В Севастополе флот будет проводить тренировку 9 сентября

В Севастополе флот будет проводить тренировку Фото: Анастасия ЖУКОВА

В субботу, 9 сентября, в Севастополе Черноморский флот России будет проводить тренировку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Розвожаев.

По его словам, тренировка будет проходить приблизительно до двух часов дня. Это мероприятие состоится на Северном молу. Развожаев пояснил, что флот будет проводить тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.

– В городе все спокойно, – заверил губернатор.