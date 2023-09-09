В Крыму опрокинулся Volkswagen: пострадал один человек

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В пятницу, 9 сентября, в Судаке опрокинулся Volkswagen Polo, в результате чего пострадал пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Авария произошла в 14.45 неподалеку от села Миндальное. Volkswagen ехал по автодороге Судак – Солнечная Долина. Водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадал пассажир легковушки.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

На место происшествия прибыли спасатели. Они транспортировали пострадавшего на носилках к машине скорой помощи. Кроме того, спасатели обеспечили пожарную безопасности на месте ДТП.