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НовостиОбщество9 сентября 2023 12:12

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 76 авто

Со стороны Кубани проезд свободен
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 76 авто

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 76 авто

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 15:00 9 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 76 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 76 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом ситуация со стороны Краснодарского края иная. Со стороны Тамани никаких очередей нет. До этого в субботу проезд по Крымскому мосту был свободен с обеих сторон. Практически весь день очередей не было ни в Крыму, ни на Кубани. Лишь в 10.00 со стороны Тамани в очереди стояли 115 машин.