Погода на 10 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 24 градусов

В Крыму сухо и прохладно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Будет прохладно и сухо, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 20...22°.

В Севастополе малооблачно. Днем северный ветер 6-11м/с., тепло 22…24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21 …+22°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +21…+22°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +21…+22°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Саках +22…+23°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Керчи +19…+20°, северо-восточный ветер 1-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +19…+20°, северный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +20…+21°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +20…+21°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +20…+21°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Армянске +21…+22°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Белогорске +19…+20°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +23…25°, в Азовском до +24°.

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