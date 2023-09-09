В Симферополе произошел пожар в воинской части Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 9 сентября, на территории одной из воинских частей Симферополя произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в «перемогу». Не выйдет, – заявил он.

Крючков рассказал, что в воинской части, находящейся в крымской столице, произошло обычное бытовое возгорание. Советник главы республики сообщил, что на месте происшествия работают две единицы техники. По его словам, возгорание удалось локализовать.