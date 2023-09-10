Аксенов поздравил личный состав и ветеранов танковых войск с Днем танкиста

10 сентября в российских сухопутных войсках празднуется День танкиста. Фото: Виктор Гусейнов

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником. Он отметил мужество и профессионализм экипажей боевых машин, а также талант и мастерство отечественных танкостроителей.

- Легендарный Т-34 стал символом Великой Победы, а современные российские танки – лучшие в мире,- написал Аксенов у себя в Telegram.

Глава региона также отметил значительный вклад российских танкистов в решение задач специальной военной операции, а также пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов.

Профессиональный праздник – День танкиста - в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается ежегодно каждое второе воскресенье сентября. В этом году он выпадает на 10 число. Это одна из самых знаменательных дат в сухопутных войсках.