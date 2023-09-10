В Керчи празднуют День города и 50-летие присвоения звания «героя»

Звание города-героя Керчи присвоили в 1973 году. Фото: Юлия МАРКИНА

Керчь празднует День города и 50 лет со дня присвоения звания «города-героя». Праздничные мероприятия стартовали в субботу, 9 сентября, и продлятся в течение нескольких дней. Однако, из-за «желтого» уровня террористической опасности все массовые гуляния в Керчи отменены.

Празднование началось с поднятия флага Керчи на центральной площади Ленина. После этого в виде стяга города выстроились 50 красных и белых автомобилей.

50 автомобилей выстроились в цвета флага города. Фото: Святослав Брусаков/Tg

Цветами флага Керчи украсили зону отдыха у колоннады и в сквере на Адмиралтейском проезде. А молодежь приняла участие в создании мурала, посвященного 50-летию присвоения Керчи звания «город-герой».

От поселка Маяк до мемориала «Парус» в Героевском состоялся легкоатлетический пробег. В нем приняли участие 120 человек. После забега они развернули у мемориала 50-метровый флаг Керчи.

Участники легкоатлетического пробега развернули флаг Керчи у подножия мемориалу "Парус". Фото:Святослав Брусаков/Tg

В течение всего дня на площади Ленина работала ярмарка-продажа работ народных умельцев, на набережной – фотовыставка «Керчь в объективе».

В воскресенье праздничные мероприятия продолжатся. В ДК «Корабел» будет работать Всероссийская выставка-форум народного искусства «На берегах древнего Боспора», пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, а также состоится гала-концерт Всероссийского фестиваля «Соединяя берега».

Центр города украсили в цвета флага Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

Кроме того, 10 сентября горожан приглашают на бесплатную экскурсию «Святитель Лука- небесный покровитель Керчи».

Звание «Города-Героя» с вручением высших наград СССР — ордена Ленина и медали Золотая звезда - Керчи присвоили 14 сентября 1973 года. В честь освобождения города на вершине горы Митридат были воздвигнуты Обелиск Славы и Вечный огонь.