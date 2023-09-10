Мэр Ялты отправилась в Казань изучать работу коммунальных служб

Мэр Ялты изучает работу кjммунальных служб Казани. Фото: Янина Павленко/Telegram

Глава администрации Ялты Янина Павленко отправилась с рабочим визитом в Казань изучать работу сферы ЖКХ.

Градоначальница отметила успехи столицы Республики Татарстан по части работы управляющих компаний, уборки улиц и установления коммунальных тарифов. В частности ее поразило, что порядок в городе-миллионнике в зависимости от погоды ежедневно обеспечивают порядка 600 единиц техники и 1000 человек, а для слабовидящих оборудованы поручни, с которых можно считывать информацию.

- Возвращаюсь в любимую Ялту вдохновленная, с массой идей, - написала Павленко у себя в Telegram.

Как отметила мэр Ялты, выходные она провела « с пользой».