Благоустроенное Черепашье озеро в Крыму официально открыли для посетителей

Черепашье озеро стало доступным для маломобильных туристов. Фото: Никита Крымский/ФГБУ "Заповедный Крым"/Tg

В Ялтинском горно-лесном заповеднике официально открыли для посетителей Черепашье озеро. Объект благоустроили в рамках программы «Доступная среда». По периметру водоема установили деревянные настилы, оборудованные перилами и пандусами для маломобильных туристов, а также установили информационные стенды, надписи на которых выполнены шрифтом Брайля, сообщает ФГБУ «Заповедный Крым».

- В целом и общем - это первый маршрут с возможностью инклюзивного туризма в «Заповедном Крыму», - отметили в дирекции заповедников.

Кроме того, отныне на озере появились два новых обитателя. Ими стала пара лебедей- шипунов. Их обнаружили сотрудники природного заповедника «Лебяжьи острова» во время осмотра птиц в сезон линьки. Один из лебедей был серьезно травмирован.

В заповеднике надеются, что «Черепашье озеро» станет отличным местом для реабилитации белокрылых. За птицами будут присматривать до тех пор, пока они не смогут «стать на крыло».