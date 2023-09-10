В Крыму на довыборах депутата Госдумы за два дня проголосовали 83,5 тысячи избирателей

В Крыму проходит голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы. Фото: Избирком РК,

На дополнительных выборах депутата Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 проголосовали 17,11% избирателей. Об этом сообщает Избирательная комиссия РК.

- По состоянию на 20 часов 9 сентября проголосовали 83 578 избирателей (17,11%), - сообщили в Избиркоме.

При этом дистанционно проголосовали 74% избирателей от общего числа участников электронного голосования, отметили в Избиркоме.

Сегодня заключительный день голосования на дополнительных выборах. С 8 утра открыты 360 избирательных участков, а также 14 участков в местах временного пребывания избирателей.

Напомним, голосование стартовало 8 сентября и проходит на территории 13-ти муниципальных образований: в центральном районе Симферополя, в Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте, Бахчисарайском и Белогорском районах, а также в шести сельских поселениях Симферопольского района (Добровском, Кольчугинском, Новоселовском, Перовском, Пожарском и Чистенском).

Голосование завершится 10 сентября в 20 часов.