В Крыму 11-14 сентября сохранится высокая пожароопасность

В Крыму сохранится высокая пожарная опасность 11-14 сентября Фото: Олег Укладов

МЧС объявило на территории Крымского полуострова штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11-14 сентября в западных, южных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность,- говорится на сайте ГУ МЧС по РК.

Напомним, особый противопожарный режим в Крыму объявлен с 8 июля. В этот период в лесах запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы, кроме того нельзя сжигать сухостой и бытовой мусор на прилегающих территориях.

Собственники домов и садоводы Крыма должны иметь у каждого дома емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.

Виновные в нарушении правил, если их действия повлекут серьезные последствия, могут быть привлечены как к административной, так и уголовной ответственности.