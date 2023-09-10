В Крыму при воскресных школах создают спортивные кружки и секции

При симферопольском храме начал работать шахматный кружок Фото: Михаил ФРОЛОВ

При воскресных школах и православных молодежных объединениях Крыма создают спортивные кружки и секции. Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии.

- Новый руководитель епархиального отдела по делам физкультуры и спорта, которым был назначен мастер спорта иерей Дмитрий Чкана, презентовал оригинальную концепцию деятельности подразделения. Она предусматривает ряд эффективных нововведений, в том числе организацию приходских кружков по ряду видов спорта, - сообщили в митрополии.

В частности, на базе воскресной школы храма Всех Святых в Симферополе начал работать шахматный кружок. На занятия приглашают как начинающих, так и опытных шахматистов.

Особенностью кружка является то, что занятия в нем будут проводить не приглашенные специалисты, а священнослужители, которые имеют спортивный разряд по шахматам.

Кроме обучения шахматам, они будут рассказывать детям о смысле и пользе игры не только с точки зрения спорта, но и с позиций духовного и физического развития человека.