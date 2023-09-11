В Крыму спасли заблудившегося в горах мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 10 сентября, в Крыму спасли мужчину, который заблудился в горах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел в 22.30. В районе верхнего плато горного массива Чатыр-Даг заблудился мужчина. Выбраться оттуда самостоятельно он не могу. На место отправились спасатели. Они нашли мужчину и сопроводили в безопасное место. В медицинской помощи турист не нуждался. Всего к спасательной операции привлекли трех человек и одну единицу техники.