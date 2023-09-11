В Крыму не ожидают большой волны коронавируса в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В грядущем эпидсезоне в Крыму не ожидается большой волны коронавируса, аналогичной той, что случилась в 2020 году. Такое мнение высказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета Анна Рубель.

– Думаю, что такой волны ковида, как это было в 2020 году, у нас не повторится, – сказала парламентарий в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, у людей сформировался коллективный иммунитет. Рубель отметила, что это поспособствует тому, что ситуация трехлетней давности не повторится.

Руководитель комитета рассказала, что в настоящее время наблюдаются такие формы коронавируса, которые протекают без повышения температуры. Однако человек чувствует сильную слабость и подавленность. Рубель призвала крымчан делать прививки от гриппа. При этом, по ее словам, можно пройти вакцинацию и от коронавируса.