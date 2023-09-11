На выборах в Крыму по предварительным подсчетам победил единоросс

Фото: пресс-служба Избиркома Крыма

По предварительным итогам дополнительных выборов депутата Госдумы в Крыму победил кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Нестеренко. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России.

За Нестеренко проголосовали 97 343 человек. Галочки в бюллетенях за члена «Единой России» поставили 68,71% избирателей. Второе место занял кандидат от партии «Справедливая Россия – за правду» Степан Кискин. За него проголосовали 10 589 человек (7,47%). На третьем месте – кандидат от КПРФ Василий Саенко. Он набрал 10 472 голоса (7,39%). За представителя «Коммунистов России» Александра Турова проголосовали 9233 человека (6,52%). Член ЛДПР Дмитрий Фридман набрал 9167 голосов (6,47%).