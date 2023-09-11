Хотел спасти приятеля: евпаториец заплатит штраф за ложные показания Фото: Олег ЗОЛОТО

В Евпатории 40-летнего местного жителя признали виновным в даче заведомо ложных показаний в суде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Мужчина был потерпевшим по уголовному делу. Крымчанин дал суду ложные показания. Таким образом житель Евпатории хотел помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности. Последнему инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку. Крымчанин заявил, что обвиняемый не бил его ногой в живот.

Однако выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.

– Факт дачи ложных показаний лицом, предупрежденным под роспись об уголовной ответственности, был зафиксирован государственным обвинителем, – говорится в сообщении.

На крымчанина завели уголовное дело. Суд оштрафовал евпаторийца. Какую именно сумму должен заплатить осужденный, не уточняется. Согласно законодательству, штраф за такое преступление – до 80 тысяч рублей или полугодовая зарплата.