В Симферополе мужчина пытался продать наркотики: его будут судить

Пытавшийся продать наркотики симферополец пойдет под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В июле симферополец нашел два куста дикорастущей конопли. Мужчина оборвал части растения и отнес в свой гараж. Там крымчанин измельчил и высушил коноплю. Он хранил наркотики, чтобы потом продать. Однако злоумышленник не успел этого сделать, поскольку его задержали полицейские. Было возбуждено уголовное дело. Материалы направили в суд.