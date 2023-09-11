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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 8:17

В Симферополе мужчина пытался продать наркотики: его будут судить

Пытавшийся продать наркотики симферополец пойдет под суд
Алексей ЕЛАГИН
Пытавшийся продать наркотики симферополец пойдет под суд

Пытавшийся продать наркотики симферополец пойдет под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В июле симферополец нашел два куста дикорастущей конопли. Мужчина оборвал части растения и отнес в свой гараж. Там крымчанин измельчил и высушил коноплю. Он хранил наркотики, чтобы потом продать. Однако злоумышленник не успел этого сделать, поскольку его задержали полицейские. Было возбуждено уголовное дело. Материалы направили в суд.